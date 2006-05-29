Екатерина Ющенко поехала в США просить деньги на больницы

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО находится в Соединенных Штатах Америки с рабочей поездкой, которая продлится с 29 мая до 4 июня 2006 года.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, Е.ЮЩЕНКО посетит Вашингтон, Филадельфию, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Основная цель поездки – привлечение деловых, общественных и медицинских кругов Соединенных Штатов к участию в проекте Фонда «От больницы к больнице», в частности к созданию и строительству Медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Киеве.

Визит организован при поддержке корпорации «Генезис Евразия» в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, который был подписан Фондом «Украина 3000» и корпорацией «Генезис Евразия» в марте 2006 года во время закладки капсулы на месте строительства Медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Феофании. Корпорация «Генезис Евразия» является партнером Фонда «Украина 3000» по проекту создания и строительства Центра.

Рабочая программа поездки началась 29 мая встречей с президентом и генеральным директором корпорации «Генезис Евразия» Даниелем РОСКОМОМ. Е.ЮЩЕНКО и Д.РОСКОМ обсудили дальнейшие шаги проведения информационной кампании на территории Соединенных Штатов и сбора средств на создание и строительство Центра.

29 мая Е.ЮЩЕНКО также встретится с представителями украинской общины США и посетит Джорджтаунский университет.

В Вашингтоне планируется встреча Е.ЮЩЕНКО с министром здравоохранения США М.ЛЕВИТОМ.

В Филадельфии Е.ЮЩЕНКО выступит перед Советом по мировым вопросам Филадельфии, а также проведет ряд встреч с представителями научных, медицинских, деловых кругов и благотворительных организаций. Основной темой встреч будет обсуждение вопросов улучшения системы здравоохранения в Украине, а также сотрудничество в рамках программы Фонда «От больницы к больнице». В Филадельфии Е.ЮЩЕНКО посетит детскую больницу (Children’s Hospital of Philadelphia).

В Калифорнии председатель Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» продолжит встречи с представителями деловых и медицинских кругов, а также посетит детскую больницу Lucile Packard Children’s Hospital of Palo Alto в Сан-Франциско и благотворительный центр Рональд МакДональд (Ronald McDonald’s House). Планируется также участие Е.ЮЩЕНКО в открытии выставки украинских сирот «Сердца для искусства».

В Лос-Анджелесе Е.ЮЩЕНКО посетит детскую больницу Cedars Sinai Medical Center и встретится с представителями благотворительных, гуманитарных и бизнес кругов.

Кроме того, Е.ЮЩЕНКО примет участие в работе Форума Академии достижений (Academy of Achievements), который будет проходить в Лос-Анджелесе.