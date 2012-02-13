Иран обвинил Азербайджан в причастности к убийству ученого-ядерщика

04:08, 13 февраля 2012
Мир
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Посла вызвали в МИД

Власти Ирана обвинили Азербайджан в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика Мостафы Ахмади Рошана, передает Радио Свобода.

В воскресенье посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему были высказаны обвинения в том, что Баку оказал содействие израильским спецслужбам  в организации убийства ученого.

Мостафа Ахмади Рошан погиб в Тегеране 11 января этого года в результате взрыва бомбы, которую два неизвестных мотоциклиста прикрепили к его автомобилю.

Помимо Израиля, Иран обвинил в причастности к  убийству Рошана  США. Обе страны отвергли эти обвинения.

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