В Госдуме уже начинают говорить, что Южный поток России не нужен

России не нужно строить «Южный поток, так как это создаст новые транзитные страны.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия») Иван ГРАЧЕВ.

«Я всегда говорил, что строить «Южный поток» России не нужно потому, что он упрется в страны, которые в перспективе будут вести себя точно так же как Украина, использовать свой транзитный статус», - сказал И.ГРАЧЕВ.

По его словам, с этим газопроводом будет все сложнее, по сравнению с «Северным потоком», поскольку последний соединяет Россию с Германией, которая является основным покупателем газа.

«Южный поток» упрется или в Болгарию, или в Румынию, они бедней, чем Украина и соответственно будут думать, как им через транзит получить дополнительные деньги», - сказал он.

«Моя точка зрения – «Южный поток» не нужен России», - подчеркнул И.ГРАЧЕВ.

При этом он отметил, что если не удастся договориться по созданию консорциума, России все же придется «заниматься» этим проектом, чтобы иметь возможность дополнительно поставить 100 млрд. куб. м. газа ежегодно.

По его мнению, нужно договорится по этому вопросу в формате трех: Россия-Украина-Европа.

И.ГРАЧЕВ считает, что даже если у Украины в газотранспортном консорциуме будет более 50%, а у России и ЕС вдвоем 50%, то ничего в этом страшного не было бы, так как позиция РФ и Евросоюза едина в том, чтобы продвигать «правильные» решения.

Говоря о действующем газовом контракте на поставку российского газа в Украину, он отметил, что на момент переговоров Юлии ТИМОШЕНКО украинской стороне казалось, что она подписывает выгодный контракт. При низких ценах на нефть это были бы очень выгодные контракты для Украины.

По его словам, в то время большинство экономистов прогнозировало длительный затяжной кризис и падение цен на углеводороды.

«Тогда, это был блестящий контракт, который позволял в то время решить все проблемы на благо Украины и Европы», - сказал он

При этом И.ГРАЧЕВ сказал, что и тогда, и сейчас считает, что до 2030 года цены будут расти в среднем на 10% ежегодно.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

Ранее Турция дала разрешение на прокладку «Южного потока» в своей исключительной экономической зоне.