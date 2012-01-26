МВФ: нефть может подорожать на 20-30%

Прекращение экспорта иранской нефти может вызвать 20-30-процентный рост мировых цен на нефть, сообщает Радио Свобода со ссылкой на обнародованный в среду доклад Международного валютного фонда.

Если Иран – в ответ на введение против него международных санкций – перекроет Ормузский пролив, через который осуществляется свыше трети всех танкерных перевозок нефти в мире, цена может подскочить еще выше. Доклад называет перекрытие пролива основным риском для стабильности мировой экономики.

Иран - пятый производитель нефти в мире, на его долю приходится 5 процентов всей мировой добычи нефти.

Санкции против Ирана были одобрены правительствами США и других западных стран в связи с недавним докладом Международного агентства по атомной энергии, в котором говорится, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Иран эти обвинения отвергает.