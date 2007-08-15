Ответственность за взрыв ”Невского экспресса” взял на себя чеченский боевик

В северокавказскую редакцию радио "Свобода" позвонил человек, представившийся заместителем командира группировки "Рияд Салихин", и заявил, что ответственность за подрыв "Невского экспресса" берут на себя чеченские боевики. "Разведывательно-диверсионный батальон шахидов" "Рияд Салихин" возглавлял Шамиль Басаев.

Группировка упоминалась в средствах массовой информации в разных написаниях, в том числе "Риядус-ус-Салихин" и "Риад-ас-Салихин". Она была включена в список террористических организаций, составленный Госдепартаментом США. После захвата заложников в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года сообщалось, что боевики именно этой группировки несут ответственность за теракт.

Подтверждений информации о причастности чеченских боевиков к подрыву "Невского экспресса" нет.

По факту крушения поезда заведено уголовное дело по статье "терроризм". Однако заместитель генпрокурора России Александр Бастрыкин сообщил 14 августа, что следствие не имеет окончательной версии. Бастрыкин назвал версию теракта одной из основных.

По словам Бастрыкина, в ходе расследования "появилась первая информация об одном из подозреваемых". В пресс-службе Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте почти одновременно сообщили, что составлен фотороботы двоих подозреваемых.

Лента.ру