США предлагают отнять у Белоруссии ЧМ по хоккею

Президент США Барак Обама подписал во вторник закон, предусматривающий введение новых санкций против Белоруссии, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

Ранее, 21 декабря, конгресс США утвердил Акт о демократии и правах человека 2011 года в отношении Белоруссии (Belarus Democracy and Human Rights Act of 2011) об ужесточении санкций.

Новый пакет санкций расширяет список белорусских чиновников и представителей силовых структур, на которых накладываются визовые ограничения и финансовые санкции. В законе также содержится призыв к Международной федерации хоккея отказаться от проведения в Белоруссии Чемпионата мира по хоккею 2014 года.

В середине декабря законопроект о санкциях был одобрен сенатом США.

Санкции не будут сняты с Белоруссии до тех пор, пока на свободу не выйдут все политзаключенные.

"С этими санкциями мы на стороне вместе с белорусским народом и против его угнетателей", - заявил один из инициаторов законопроекта конгрессмен Крис Смит.

Принятый конгрессом Акт о демократии и правах человека 2011 года усиливает и расширяет Акт о демократии в Белоруссии 2004 года и Уточняющий акт о демократии в Белоруссии 2006 года, отмечает РИА Новости.