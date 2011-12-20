Посольство США советует визу на лето готовить зимой

Посольство США в Украине рекомендует тем, кто планирует получать неиммиграционную визу для осуществления путешествий в США летом 2012 года, обращаться за визами B1/B2 до марта 2012 года.

Как сообщили УНИАН в посольстве, спрос на визы в США высокий, а самое продолжительное время ожидания визового собеседования наблюдается весной. Посольство США ожидает большую, нежели обычно, нагрузку весной в связи с проведением в Украине Евро-2012, что может повлечь дополнительные задержки в оформлении виз.

Как правило, виза B1/B2 (бизнес и отдых) для граждан Украины является действительной пять лет с даты выдачи.

Дополнительную информацию можно найти по адресу: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/visas.html