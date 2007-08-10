В Брюсселе запретили антиисламское шествие

Власти Брюсселя отказали нескольким европейским движениям в разрешении провести в "столице Евросоюза" 11 сентября, которое в США отмечается как день памяти жертв терактов в 2001 году, шествие под лозунгом "Стоп исламизации Европы/Стоп исламу", сообщила в пятницу газета "Суар".

По информации издания, столичная администрация мотивировала отказ опасениями, что демонстрация может спровоцировать мусульманское население Брюсселя на ответную акцию, что, в свою очередь, чревато стычками между манифестантами.

РИА "Новости"