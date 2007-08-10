Грузия не собирается воевать с Россией

Грузия не собирается вступать с Россией в военную конфронтацию, заявил Президент этой страны Михаил СААКАШВИЛИ сегодня на встрече со студентами.

"Некоторые из нашей оппозиции сейчас говорят, почему мы не сбросили российские самолеты, которые нарушили наше воздушное пространство. Я категорически хочу им ответить - мы не находимся с Россией в военном положении. Мы не собираемся воевать с Россией", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, главная цель Грузии - это развитие страны и вступление в евроатлантические структуры.

"Я предлагаю России сотрудничество по вопросам безопасности. С приходом к власти моего правительства я предложил России сотрудничать по вопросам безопасности в сфере охраны северного участка грузино-российской границы", - цитирует М.СААКАШВИЛИ РИА Новости.

"Я не собираюсь вступать с Россией в конфронтацию. Я предлагаю сотрудничать и вместе решать существующие проблемы", - добавил Президент Грузии.

Как сообщал УНИАН, МВД Грузии 7 августа заявило, что российский самолет 6 августа вторгся в воздушное пространство Грузии и около села Цителубани сбросил управляемую ракету "Радуга КН-58" российского производства, которая не взорвалась.

ВВС России категорически опровергли утверждения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Грузии.