ООН не торопится вступаться за Грузию

Члены Совета Безопасности ООН были проинформированы о просьбе Грузии провести срочное заседание в связи с вторжением самолетов в ее воздушное пространство, однако пока не намерены проводить такое заседание в силу отсутствия точной и полной информации.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель Постоянного представителя Республики Конго при ООН Паскаль ГАЯМА как представитель страны, председательствующей в Совете Безопасности.

«Я проинформировал членов Совет Безопасности о моей встрече с представителем Грузии, который обратился с просьбой провести срочное заседание Совета. По мнению членов Совета, в настоящий момент они не располагают адекватной и точной информации о случившемся. Сейчас расследование на месте ведет ОБСЕ», - заявил представитель Республики Конго. Он добавил, что до получения информации о результатах расследования Совет мало что может сделать. Вместе с тем, отметил П.ГАЯМА, консультации по этому вопросу между членами СБ продолжаются.

На вопрос журналиста, получал ли председатель Совета просьбу от Грузии санкционировать расследование ООН, П.ГАЯМА выразил сомнение в том, что Секретариат или ООН сможет провести такое расследование. Он отметил, что члены Совета надеются получить больше информации о случившемся от ОБСЕ и членов Совета Безопасности. «Мы хотим иметь полную картину, перед тем как браться за этот вопрос», - подчеркнул П.ГАЯМА.

Как сообщалось, грузинская сторона заявила, что в понедельник, 6 августа, два самолета с российскими опознавательными знаками вторглись в воздушное пространство Грузии и осуществили ракетный обстрел РЛС в районе города Гори, которая, однако, не пострадала. Грузия обратилась к СБ ООН с просьбой провести срочное заседание по этому инциденту.

Руководство Генштаба Вооруженных сил России категорически отрицает факт каких-либо полетов российских летательных аппаратов в указанное время в воздушном пространстве, прилегающем к территории Грузии.