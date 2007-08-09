Россия заставила Канаду поспешить с первой военной базой в Арктике

Премьер-министр Канады Стивен Харпер отправился в Арктику на три дня. В ходе этой поездки Харпер объявит место расположения первой канадской арктической военной базы, сообщает BBC News.

По словам британских журналистов, поездка Харпера в Арктику лишь косвенно связана с недавней экспедицией российских полярников. Поездка премьера Канады, была задумана еще "несколько месяцев назад", и международный скандал, спровоцированный претензиями России на владение Арктикой, "всего лишь ускорил" сроки прибытия Харпера на место новой военной базы.

Пресс-секретарь премьера заявил, что у Канады "энергичные планы" по поводу Арктики. Сам Харпер уже успел отметить, что в ближайшее время северо-запад Канады будут защищать шесть патрульных кораблей.

2 августа 2007 года в ходе экспедиции, одной из задач которой было доказать, что хребты Менделеева и Ломоносова являются продолжением континентального шельфа России и должны считаться территорией РФ, российские батискафы "Мир-1" и "Мир-2" погрузились на дно океана в районе Северного полюса. Экспедиция вызвали волну критики со стороны США и Канады.

Лента.ру