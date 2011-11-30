ЕК обеспокоена препятствиями мирным демонстрациям в Украине

Европейская комиссия обеспокоена препятствиями мирным демонстрациям в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе Комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ.

“Мы обеспокоены сообщениями о препятствиях мирным демонстрациям, включая признаки чрезмерного использования силы стражами порядка. В этом контексте мы отмечаем необходимость власти обеспечить условия для свободы собраний и высказываний”, - отмечается в сообщении.

В пресс-офисе также сообщили, что им известно о “неясной ситуации”, в которой погиб участник акции протеста чернобыльцев Геннадий Коноплев в Донецке.

“Мы приняли во внимание, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уже поручил генеральному прокурору расследовать эту смерть. Мы призываем компетентные украинские органы власти изучить это дело и своевременно выяснить обстоятельства его смерти”, - отметили в пресс-офисе.

В пресс-офисе также уточнили, что делегация ЕС в Киеве внимательно следит за протестами ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.