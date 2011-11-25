Более 60 правозащитных организаций вступились за Беляцкого

64 правозащитные организации, члены и партнеры международной сети Домов прав человека, решительно осуждают приговор белорусскому правозащитнику Алесю БЕЛЯЦКОМУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в совместном обращении правозащитников к Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО, а также генпрокурору Александру КОНЮКУ и министру юстиции Александру БИЛЕЙЧИКУ.

«Мы призываем белорусские власти немедленно снять все обвинения с А.БЕЛЯЦКОГО и прекратить его уголовное преследование. Мы считаем, что А.БЕЛЯЦКИЙ был наказан за свое участие в деле защиты прав человека в Беларуси. Дело А.БЕЛЯЦКОГО – это еще один шаг белорусских властей против правозащитников, чтобы заставить замолчать голоса, которые напоминают об обязательствах Беларуси в сфере прав человека», - говорится в заявлении.

Обращение подписали правозащитные организации Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Дании, Литвы, России, Украины, Хорватии, Чехии, Швеции.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября суд Первомайского района Минска осудил вице-президента Международной федерации по правам человека, руководителя закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» А.БЕЛЯЦКОГО к 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Правозащитник признан виновным по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (сокрытие доходов в особо крупном размере). Доводы защиты о том, что средства, которые перечисляются на банковские счета А.БЕЛЯЦКОГО в Литве и Польше, не были его личным доходом, а использовались для правозащитной деятельности, суд признал необоснованными.