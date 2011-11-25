Журналистки в Египте подвергаются сексуальному насилию

07:04, 25 ноября 2011
Мир
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Сообщают "Репортеры без границ"

Организация "Репортеры без границ" рекомендует не направлять в Египет женщин-журналистов - в связи с тем, что в этой стране на них участились сексуальные нападения, сообщает Би-би-си.

В четверг американский обозреватель египетского происхождения, 44-летняя Мона Эльтахави была задержана полицией в районе площади Тахрир в Каире и провела в участке 12 часов.

После освобождения она показала коллегам из Associated Press многочисленные синяки и кровоподтеки, а также рассказала, что в участке над ней совершили насильственные действия сексуального характера.

В тот же день французская журналистка, имя которой "Репортеры без границ" не называют, стала жертвой сексуального нападения группы мужчин в центре Каира.

Эти случаи не единичны. Так, в феврале этого года корреспондент телеканала CBS Лара Логан подверглась в Каире сексуальному нападению озверевшей толпы.

"Иного выхода, кроме как приостановить отправку женщин-журналисток в Египет, нет", - заявляют "Репортеры без границ".

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