Журналистки в Египте подвергаются сексуальному насилию

В четверг американский обозреватель египетского происхождения, 44-летняя Мона Эльтахави была задержана полицией в районе площади Тахрир в Каире и провела в участке 12 часов.

После освобождения она показала коллегам из Associated Press многочисленные синяки и кровоподтеки, а также рассказала, что в участке над ней совершили насильственные действия сексуального характера.

В тот же день французская журналистка, имя которой "Репортеры без границ" не называют, стала жертвой сексуального нападения группы мужчин в центре Каира.

Эти случаи не единичны. Так, в феврале этого года корреспондент телеканала CBS Лара Логан подверглась в Каире сексуальному нападению озверевшей толпы.

"Иного выхода, кроме как приостановить отправку женщин-журналисток в Египет, нет", - заявляют "Репортеры без границ".