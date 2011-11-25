Журналистки в Египте подвергаются сексуальному насилию
Сообщают "Репортеры без границ"
Организация "Репортеры без границ" рекомендует не направлять в Египет женщин-журналистов - в связи с тем, что в этой стране на них участились сексуальные нападения, сообщает Би-би-си.
В четверг американский обозреватель египетского происхождения, 44-летняя Мона Эльтахави была задержана полицией в районе площади Тахрир в Каире и провела в участке 12 часов.
После освобождения она показала коллегам из Associated Press многочисленные синяки и кровоподтеки, а также рассказала, что в участке над ней совершили насильственные действия сексуального характера.
В тот же день французская журналистка, имя которой "Репортеры без границ" не называют, стала жертвой сексуального нападения группы мужчин в центре Каира.
Эти случаи не единичны. Так, в феврале этого года корреспондент телеканала CBS Лара Логан подверглась в Каире сексуальному нападению озверевшей толпы.
"Иного выхода, кроме как приостановить отправку женщин-журналисток в Египет, нет", - заявляют "Репортеры без границ".