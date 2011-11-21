Правительство Египта подало в отставку

Кабинет министров Египта во главе с премьер-министром Эссамом Шарафом подал в отставку - после ожесточенных столкновений на площади Тахрир в Каире между полицией и протестующими, сообщает Би-би-си.



В настоящее время правящий в стране Высший совет вооруженных сил рассматривает прошение об отставке.



Как заявил в интервью государственному информационному агентству MENA представитель кабинета Мохаммед Хегази, "учитывая сложные условия кризиса, переживаемого страной, правительство будет выполнять свои обязанности вплоть до принятия решения об отставке".



Беспорядки в столице Египта в понедельник вспыхнули с новой силой - после того, как силы правопорядка попытались очистить площадь Тахрир от протестующих против переходных властей страны.