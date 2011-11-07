Польша будет добиваться скидки на российский газ через суд в Стокгольме

Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG решила добиваться снижения цен на поставляемый в страну российский газ через международный Арбитражный суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Представитель PGNIG направил компаниям ОАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» заявку о начале подготовки арбитража в Арбитражном суде в Стокгольме. Предметом дела является изменение ныне обязывающих ценовых условий поставок газа», - сказано в сообщении компании.

Пресс-служба напомнила, что польская компания начала переговоры о пересмотре цен на российский газ еще в апреле текущего года, заметив, что действующий между Польшей и Россией договор о поставках газа предусматривает подачу иска в международный суд, если стороны не смогут достичь компромисса более полугода.

PGNIG сообщила, что дело будет вестись согласно правилам UNICITRAL Arbitration Rules.

«В течение 30 дней с получения уведомления (об инициировании арбитража) другая сторона должна выбрать второго арбитра. Оба арбитра за 30 дней должны выбрать главу арбитража», - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, PGNIG не исключает возможности отзыва иска из арбитража, если «Газпром» согласится на снижение цены поставляемого в Польшу газа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре PGNiG заявляла о намерении через суд требовать снижение цены на поставляемый в Польшу газ, если «Газпром» добровольно не согласится предоставить скидку к октябрю.

Позднее этот строк был перенесен на вторую половину октября, после чего его снова перенесли - до 1 ноября.

По данным польского издания DziennikGazetaPrawna, польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, а «цена вопроса» составляет более 0,5 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Крупнейшая страна Восточной Европы 38-миллионая Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.

«Газпром» поставляет в Польшу ежегодно около 10 млрд. кубометров газа.