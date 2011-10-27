Новый нефтепровод позволит России быстро отправить нефть в Китай

В России введен в эксплуатацию нефтепровод «Пурпе - Самотлор», позволяющий оперативно диверсифицировать поставки нефти как в западном, так и в восточном направлениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

Как отметил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, с запуском «Пурпе-Самотлор» нефть с месторождения Ямало-Ненецкого округа и севера Красноярского края получает выход в трубопроводную систему «Восточная Сибирь – Тихий океан – и далее на НПЗ востока страны – по кратчайшему маршруту». Таким образом, с вводом нефтепровода у России появляется техническая возможность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и диверсифицировать поставки нефти как в западном, так и в восточном направлении. Тем самым достигается дополнительная устойчивость нефтяной отрасли России, подчеркнул министр энергетики РФ.

Справка УНИАН. Магистральный нефтепровод «Пурпе - Самотлор» является составной частью трубопроводной системы «Заполярье - Пурпе - Самотлор», реализация которой осуществляется ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации последовательно в два этапа по мере развития и обустройства новых месторождений: строительство нефтепроводов «Пурпе - Самотлор» и «Заполярье - Пурпе». Маршрут нефтепровода проходит по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и имеет протяженность 429 км. Диаметр используемых труб – 1020 мм, пропускная способность – 25 млн. тонн в год. Проектом предусматривается реконструкция нефтеперекачивающей станции (НПС) «Пур-Пе», НПС «Самотлор», строительство промежуточной НПС, объектов внешнего электроснабжения, технологической связи, а также соответствующей инфраструктуры.

Магистральный нефтепровод «Заполярье - Пурпе - Самотлор» является составной частью единой российской трубопроводной системы и связующим звеном между западной и восточной ее составляющими. Реализация этого проекта позволит направлять потоки нефти на экспорт в европейском направлении - по магистральному нефтепроводу «Дружба» и через морские порты «Приморск», Новороссийск, Туапсе, а также в восточном направлении - по трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт «Козьмино» и в Китайскую Народную Республику.