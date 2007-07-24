Парламент Ирака разрешил иностранцам заниматься нефтепереработкой

Парламент Ирака одобрил сегодня закон, который разрешает иностранным компаниям строить в стране нефтеперерабатывающие заводы и управлять их работой. В то же время закон об инвестициях и переработке сырой нефти не входит в готовящийся для рассмотрения ключевой закон об углеводородной отрасли, который будет определять условия разведки и разработки нефтяных месторождений в Ираке.

Проект закона об углеводородной отрасли был передан в парламент, но в целом еще не обсуждался, передает Reuters.