В Латвии среди ночи обрушился жилой дом - 5 человек погибли

В латвийском селе Упмале Малпилсского края сегодня ночью частично обрушился трехэтажный кирпичный жилой дом. В результате инцидента погибли пять человек, еще семь пострадали.

Как сообщате NEWSru, среди погибших мужчины 52 и 62 лет, а также женщины в возрасте 48, 57 и 79 лет.

В больницу доставили 86-летнюю женщину и 60-летнего мужчину. Под надзором медиков находится также девочки 10 и 4 лет, у одной из которых констатирован ушиб грудной клетки, а у другой - боли в животе.

В больнице также 77-летняя пенсионерка, которая не получила телесных повреждений, но остро отреагировала на ЧП, и 78-летний мужчина, страдающий хроническим заболеванием. Еще одна женщина получила врачебную помощь на месте происшествия, однако от госпитализации отказалась.

Жильцы всех 18 квартир эвакуированы, однако информации о том, сколько людей могло находиться на момент трагедии в здании, пока не поступало. Официально там проживало 37 человек.

Глава Малпилской краевой думы Александрс ЛИЕЛМЕЖС предположил, что причиной трагедии могла стать утечка газа.

Дом, в котором произошла трагедия, был построен в 1972 году. В здании не было централизованного отопления, он отапливался печками и газовыми баллонами. Никаких жалоб от жильцов на его техническое состояние не поступало.