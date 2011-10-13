Возобновляется судебное дознание по делу отравленного Литвиненко

В Лондоне сегодня состоится заседание судебной комиссии в рамках дознания по факту смерти 2006 года бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Об этом сообщает Радио Свобода.

Дознание в британском праве – форма судебного разбирательства, которое происходит вне рамок уголовного дела. Такой суд не обнародует приговор, но может вызывать свидетелей и называть виновных.

Судебное дознание по факту смерти отравленного в Лондоне Литвиненко началось в ноябре 2006 года, но впоследствии было отложено, чтобы не мешать полицейскому расследованию.

Британские следователи подозревают в убийстве Литвиненко прежнего сотрудника ФСБ, депутата Государственной Думы России Андрея Лугового. Москва отказалась выдать его.

Как отмечает британская пресса, перед судьей, который осуществляет дознание, стоит выбор – ограничиться вопросом о причинах смерти Литвиненко или расследовать причастность к ней российских спецслужб.