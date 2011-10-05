Россия и Китай наложили вето на осуждение ООН властей Сирии

Россия и Китай воспользовались правом вето и блокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции по Сирии, предусматривавшей санкции в случае продолжения властями подавления выступлений оппозиции в этой стране.

Протесты в Сирии начались в середине марта. По данным ООН, в результате столкновений погибли не менее 2700 гражданских лиц.

Согласно проекту резолюции европейских стран, предусмотрена возможность санкций против властей Сирии, если в течение 30 дней не будут выполнены требования о прекращении насилия в стране.

Правительство США перед голосованием выразило надежду на то, что Совет Безопасности ООН пошлет сильный сигнал властям Сирии о необходимости прекращения насилия в отношении участников акций протеста. Министр иностранных дел ФРГ заявил, что мир должен проявить солидарность с сирийцами, вышедшими на улицы.