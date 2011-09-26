Израиль предупредил ООН об "ответной реакции" на признание Палестины

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман предупредил, что возможное признание Организацией Объединенных Наций палестинского государства будет иметь "серьезные последствия", пишет 25 сентября "Гаарец" со ссылкой на интервью министра Израильскому радио.

"Любое одностороннее действие неизбежно вызовет ответную реакцию", - заявил он, вновь подчеркнув израильскую позицию по этому вопросу: договоренность о международном признании палестинского государства может быть достигнута только в ходе переговоров с участием Израиля.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас подал генсеку ООН Пан Ги Муну официальную заявку на признание палестинского государства в границах 1967 года 23 сентября на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Заявку ООН начнет обсуждать 26 сентября.

Выступая перед журналистами, Аббас выразил уверенность, что на рассмотрение заявки уйдет не больше нескольких недель. Однако, на резолюцию Совета Безопасности могут наложить вето США, которые ранее уже обещали сделать это. Со своей стороны представители ПНА заявили, что в случае неудачи в Совбезе обратятся в Генеральную ассамблею. Если на резолюцию Совбеза ООН может быть наложено вето, то для утверждения статуса Палестины Генеральной ассамблеей необходимо простое большинство голосов.

Стремление палестинского государства добиться признания ООН вызвало новые призывы к возобновлению переговоров Палестины с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в частности, призвал Аббаса начать переговоры незамедлительно. Также с предложением возобновить переговоры выступил Квартет по ближневосточному урегулированию, в который входят Россия, США, ЕС и ООН, замечает Лента.ру.