Левые впервые получили абсолютное большинство во французском Сенате

Французские левые впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) получили абсолютное большинство голосов в верхней палате парламента.

В воскресенье во Франции прошли выборы половины состава верхней палаты парламента, представители 44 избирательных округов выбирали 170 из 348 сенаторов. Выборы во французский Сенат непрямые, на них голосовали около 72 тысяч человек, 95% из которых - депутаты или делегаты муниципальных советов, а оставшиеся 5% - депутаты региональных советов, советов департамента и депутатов от избирательных округов.

В результате выборов левые дополнительно получили 23 места в Сенате, обеспечив себе большинство в верхней палате.

К настоящему моменту выборы еще не завершились, однако левые получили по меньшей мере 175 мандатов.