В ООН подняли новый ливийский флаг

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня был поднят новый ливийский флаг. На церемонии присутствовали Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, лидер Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль и президент США Барак Обама, сообщает Радио Свобода.

Перед началом переговоров между представителями США и членами Национального переходного совета Обама заявил, что сегодня началась новая глава в истории Ливии – не в последнюю очередь благодаря усилиям международного сообщества