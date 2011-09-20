В ООН подняли новый ливийский флаг
23:32, 20 сентября 2011Мир
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"Не в последнюю очередь благодаря усилиям международного сообщества"
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня был поднят новый ливийский флаг. На церемонии присутствовали Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, лидер Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль и президент США Барак Обама, сообщает Радио Свобода.
Перед началом переговоров между представителями США и членами Национального переходного совета Обама заявил, что сегодня началась новая глава в истории Ливии – не в последнюю очередь благодаря усилиям международного сообщества
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