Кипр начал бурение на шельфе несмотря на угрозы Турции

Республика Кипр начала пробное бурение на месторождении газа на шельфе Средиземного моря к югу от острова, сообщает Associated Press. Правительство страны не отказалось от своего первоначального решения вести геологическую разведку на этой территории, несмотря на протесты и угрозы со стороны Турции.

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара вместе с республикой Северный Кипр начинает добычу нефти и газа в Восточном Средиземноморье в ответ на начало разработки шельфа у острова Республикой Кипр. Премьер добавил, что в район работ "для мониторинга ситуации" будут направлены корабли ВМС и военная авиация.

Турция с 1974 года не признает Республику Кипр и считает единственной легитимной властью на острове республику Северный Кипр, которую за почти 40 лет не признало ни одно государство, кроме Турции, отмечает Лента.ру.