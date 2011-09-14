Турция разместит у себя радиолокационную систему ПРО

Турция и США сегодня в Анкаре подписали меморандум о размещении на турецкой территории радиолокационной системы (РЛС) ЕвроПРО.

Подписи под документом поставили первый заместитель главы МИД Турции Феридун СИНИРЛИОГЛУ и посол США в Анкаре Фрэнсис РИЧАРДОНЕ, передает РИА «Новости».

Радар будет развернут в уезде Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции. В настоящее время в этом районе расположена РЛС, которая в свое время была сооружена американской стороной, но впоследствии передана турецкой армии.

В Малатье дислоцирована вторая полевая армия вооруженных сил Турции, там же расположена оперативно-тактическая база ВВС.

По сведениям турецких СМИ, РЛС будет управляться из оперативного центра в Германии. В командовании центра оперативного управления будет представлен турецкий военный персонал под командованием генерала. Данные, получаемые РЛС, как отмечается, будут доводиться до турецких властей.

Наладить работу радара в тестовом режиме планируется до середины декабря этого года.

В сообщении МИД Турции, распространенном после подписания меморандума, говорится, что "окончательное решение о развертывании радара раннего предупреждения на военном объекте в уезде Кюреджик принято по завершении поисковых работ на местности и соблюдения соответствующих правовых процедур". "Указанный объект в свое время использовался в аналогичных целях", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 сентября, США и Румыния подписали соглашение о размещении в Румынии базы американских ракет-перехватчиков SM-3.

8 сентября в Киеве заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Дирк БРЕНГЕЛЬМАНН заявил, что Украина и Североатлантический альянс обсуждают вопросы сотрудничества относительно Общеевропейской системы противоракетной обороны (ЕвроПРО).