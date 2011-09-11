Отряды ливийских повстанцев вступили в бой между собой

На западе Ливии в воскресенье произошло столкновение между отрядами повстанцев из разных районов, сообщает Радио Свобода. Конфликт произошел из-за контроля над тяжелыми вооружениями. Погибли по меньшей мере 12 человек

Тем временем идут упорные бои за город Бани-Валид – один из последних опорных пунктов сторонников свергнутого лидера Джамахирии Муамара Каддафи.

По последним сообщениям, повстанцы, контролирующие уже почти всю территорию Ливии, заняли северные окраины города. По Бани-Валиду был нанесен удар авиации НАТО. Тем не менее сторонники Каддафи оказывают упорное сопротивление. Точные потери сторон неизвестны.