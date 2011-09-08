В Грузии оппозиционеры получили от 6 месяцев до 6 лет

Тбилисский городской суд приговорил 15 грузинских оппозиционеров к тюремному заключению по обвинению в создании нелегальной вооруженной группы, сообщает Радио Свобода.

Подсудимые получили сроки от 6 месяцев до 6 лет после того, как признали себя виновными и заключили сделку с правосудием.

Они обвинялись в том, что планировали вернуть на родину бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили во время антиправительственных выступлений в мае этого года. Тогда в столкновениях с полицией погибли два человека.

В апреле 2008 года Окруашвили получил политическое убежище во Франции, куда уехал после того, как перешел в оппозицию президенту Михаилу Саакашвили и был осужден по обвинению в коррупции.