Генсек НАТО об исчезновении Каддафи, ООН и диктатуре в Чехии

НАТО не располагает информацией о местонахождении лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи, заявил в Праге Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Генсек НАТО в среду посетил столицу Чехии, где встретился с премьер-министром страны Петром Нечасом, первым вице-премьером и министром иностранных дел Чехии Карелом Шварценбергом, а также министром обороны Александром Вондрой.

В интервью чешскому информагентству ЧТК Расмуссен сказал, что у НАТО нет определенной фиксированной даты завершения операции в Ливии.

По словам генсека, операция в Ливии будет продолжаться, пока НАТО не убедится, что нет угрозы гражданскому населению. "Но я думаю, что мы в финальной фазе нашей операции", - заявил Расмуссен.

Генсек альянса отметил также, что в послевоенный период в Ливии активно должна действовать ООН. "Но мы заявили: если ООН попросит, мы готовы помочь (Ливии)", - сказал Расмуссен.

По его словам, переход Ливии к демократической форме управления - один из центральных моментов переходного периода. Генсек НАТО считает, что Чехия может помочь ливийскому народу с переходом к демократии, "так как имеет опыт длительной диктатуры, так же, как и Ливия", цитирует РИА Новости.