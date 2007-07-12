Лондон готов выслать российских дипломатов

Великобритания готова выслать из страны российских дипломатов впервые за десять лет в ответ на отказ России на запрос об экстрадиции Андрея Лугового, пишет в четверг газета The Telegraph.

По мнению бывшего дипломата, имеющего опыт работы с Россией, "вполне вероятно" принятие решения о высылке "некоторого количества" сотрудников дипломатических служб среднего и низшего ранга.

Ранее стало известно, что уголовное дело об отравлении Александра Литвиненко, в причастности к которому Скотланд Ярд подозревает Лугового, переходит в ведение британского министерства иностранных дел. Как заявили представители внешнеполитического ведомства, в настоящее время они занимаются пересмотром условий сотрудничества двух стран.

Поскольку Великобритания уже не оказывает России прямой финансовой помощи, а объем британских инвестиций в российскую экономику превышает 65 миллиардов долларов, сокращение сотрудничества в финансово-экономической сфере для правительства Гордона Брауна невыгодно. Таким образом, дипломатические санкции остаются одной из немногих возможных мер, отмечает издание.

Последний случай обоюдной высылки дипломатов из обеих стран был в 1996 году, когда РФ депортировала четырех человек по обвинению в шпионаже, вызвав ответную реакцию в Великобритании.

Представитель Брауна отверг предложение судить Андрея Лугового в России, заявив, что не верит в честность и беспристрастность российских судов. Луговой, в свою очередь, утверждает, что на справедливый суд в Великобритании ему рассчитывать не приходится, так как местное общественное мнение относится к нему предвзято из-за публикаций в СМИ.

Лента.ру