Лондон готов выслать российских дипломатов
В ответ на невыдачу Лугового
|Андрей Луговой
По мнению бывшего дипломата, имеющего опыт работы с Россией, "вполне вероятно" принятие решения о высылке "некоторого количества" сотрудников дипломатических служб среднего и низшего ранга.
Ранее стало известно, что уголовное дело об отравлении Александра Литвиненко, в причастности к которому Скотланд Ярд подозревает Лугового, переходит в ведение британского министерства иностранных дел. Как заявили представители внешнеполитического ведомства, в настоящее время они занимаются пересмотром условий сотрудничества двух стран.
Поскольку Великобритания уже не оказывает России прямой финансовой помощи, а объем британских инвестиций в российскую экономику превышает 65 миллиардов долларов, сокращение сотрудничества в финансово-экономической сфере для правительства Гордона Брауна невыгодно. Таким образом, дипломатические санкции остаются одной из немногих возможных мер, отмечает издание.
Последний случай обоюдной высылки дипломатов из обеих стран был в 1996 году, когда РФ депортировала четырех человек по обвинению в шпионаже, вызвав ответную реакцию в Великобритании.
Представитель Брауна отверг предложение судить Андрея Лугового в России, заявив, что не верит в честность и беспристрастность российских судов. Луговой, в свою очередь, утверждает, что на справедливый суд в Великобритании ему рассчитывать не приходится, так как местное общественное мнение относится к нему предвзято из-за публикаций в СМИ.