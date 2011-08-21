Россияне подарили Папе Римскому икону и вышитые валенки

Российские участники Всемирного дня молодежи, проходившего в Мадриде с 16 по 21 августа, подарили Папе Римскому Бенедикту XVI список Казанской иконы Божией Матери и вышитые валенки, сообщило в воскресенье радио Ватикана.

"Лично со Святейшим Отцом встретиться не удалось, но всё равно мы довольны", - сказали представители российской молодежи.

По словам россиян, Казанская икона Божией Матери была подарена понтифику как символ совместной молитвы, а расписные валенки (на одном из них изображен храм Христа Спасителя, а на другом - голубь, изображающий Святого Духа в витраже собора святого Петра) - как символ ожидания визита Папы Римского в Россию.

Всего из России в Мадрид приехали более двух тысяч паломников, отмечает РИА "Новости".