Корабли Черноморского флота России из Севастополя выведут в Новороссийск

10:52, 10 июля 2007
Мир
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Глазьев дал интервью УНИАН

Сергей ГЛАЗЬЕВ
"В России ведется работа по обустройству порта в Новороссийске. Это не секрет: причалы там строятся" , - так ответил депутат российской Госдумы Сергей Глазьев на вопрос журналиста УНИАН о том, насколько серьезно будет вестись подготовка по выводу флота из Севастополя.

"Черноморский флот носит символическое и воспитательно-образовательное значение. Мы не будем вкладывать огромные деньги в строительство новой базы Черноморского флота. У нас основные расходы ведутся на других театрах - это Северный и Тихоокеанский флот. Черноморский флот - это символ, пример для молодежи, база для обучения.   Не думаю, что в Новороссийске сможем создать что-то подобное Севастополю. Просто корабли надо куда-то ставить. До 2017 года мы сумеем найти окончательное решение" - заявил российский политик.

Интервью с Сергеем Глазьевым  читайте на сайте УНИАН в ближайшее время

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