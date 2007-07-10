Корабли Черноморского флота России из Севастополя выведут в Новороссийск
10:52, 10 июля 2007Мир
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Глазьев дал интервью УНИАН
|Сергей ГЛАЗЬЕВ
"Черноморский флот носит символическое и воспитательно-образовательное значение. Мы не будем вкладывать огромные деньги в строительство новой базы Черноморского флота. У нас основные расходы ведутся на других театрах - это Северный и Тихоокеанский флот. Черноморский флот - это символ, пример для молодежи, база для обучения. Не думаю, что в Новороссийске сможем создать что-то подобное Севастополю. Просто корабли надо куда-то ставить. До 2017 года мы сумеем найти окончательное решение" - заявил российский политик.
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