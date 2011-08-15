Смоленская катастрофа вскрыла недостатки польской армии

Авиакатастрофа под Смоленском и обстоятельства, которые привели к ней, показали ряд недостатков польской армии и необходимость ее реформирования, заявил президент Польши Бронислав Коморовский.

"Смоленская катастрофа показала слабости, ликвидация которых требует перемен в системе руководства и подготовки в армии", - сказал президент, выступая на мероприятиях, посвященных дню Войска Польского, который поляки отмечают в этот понедельник.

Коморовский указал на проблемы в дисциплине, подготовке военнослужащих и пообещал поддержать будущие реформы армии. По его словам, после смоленской катастрофы польская армия стала предметом "пристального внимания и критики".

Президент Польши пообещал также поддерживать на посту нового министра обороны Польши Томаша Щемоняка. Он занял эту должность после того, как вследствие обнародования польского доклада по смоленской катастрофе в отставку подал Богдан Клих, замечает РИА Новости.