Чехия передаст письмо с критикой дела Тимошенко

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ считает, что суд применил к экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО неадекватную меру пресечения.

Об этом он сказал в интервью портала Aktuálně.cz, передает Deutsche Welle.

По мнению К.ШВАРЦЕНБЕРГА, процесс над Ю.ТИМОШЕНКО соответствует не европейским нормам, а скорее всего тем, которые царили в Украине тридцать лет назад.

Также глава МИД Чехии отметил, что Украина все заметнее «ложится на курс, который не имеет ничего общего с курсом стран Европейского Союза».

«На примере Украины видим, - сказал К.ШВАРЦЕНБЕРГ, – как нейтрализуют и выводят из политической борьбы самого способного и самого популярного лидера оппозиции».

Также глава МИД Чехии отметил, что передаст через нового посла Чехии в Украине Ивана ПОЧУХА, который приступает к выполнению служебных обязанностей 23 августа, письмо, адресованное украинской власти с острой критикой судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Как торговые, так и политические обычаи в Украине, - сказал чешский вице-премьер, комментируя собственное письмо, - весьма отличаются от общепринятых».

«Такова, к сожалению, действительность, и она не связана с виновностью или невиновностью ТИМОШЕНКО. Действительность связана с тем, как происходит суд, как относятся к демонстрантам, и это все вызывает у нас большие опасения», - заметил К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

При этом Deutsche Welle отмечает, что прибытие посла в Киев нельзя считать точкой в украинско-чешском дипломатическом конфликте. Последний, по мнению чешской стороны, вызван предоставлением убежища в Чехии бывшему министру в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ.

Прага не имела дипломатического представителя в Украине более полутора лет.

Чешские СМИ промедление связывают, по большей части, с бездеятельностью украинской стороны. Чехия подавала кандидатуры, а Украина не отвечала, и так вроде бы длилось вплоть до "шпионского скандала". В мае этого года состоялась обоюдная высылка дипломатов из Киева и Праги, отмечает портал.