В США тщательно проверят агентство, понизившее рейтинг страны

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена тщательно проверить модель составления рейтингов, которую использует рейтинговое агентство Standard & Poor’s. Интерес комиссии вызвали обвинения представителей госказны в адрес Standard & Poor’s, сообщает в воскресенье Wall Street Journal.

Проверка будет проведена в связи с ранее появлявшимися сообщениями о том, что рейтинговое агентство допустило ошибку на 2 трлн долл. при расчетах, пишет газета со ссылкой на информированные источники.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг США с высшей степени надежности ААА до АА+ с негативным прогнозом в прошлую пятницу, 5 августа.

Чиновники из госказны позднее называли понижение рейтинга страны «нечестным» в связи с тем, что процесс расчета имел серьезные недочеты, из-за которых рейтинговое агентство могло не учесть кредитные возможности США в полной мере. Standard & Poor's, в свою очередь, подчеркивает, что разница в подходах к расчету рейтинга стран действительно существует, но не является ошибкой.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также проверит информацию о том, что некоторым сотрудникам Standard & Poor's заранее было известно решение о еще несостоявшемся понижении рейтинга США. Еще в пятницу, 5 августа, на финансовых рынках ходили слухи о решении S&P. А через четыре часа после закрытия фондовых рынков агентство заявило о понижении рейтинга США с ААА на АА+.

Таким образом, подтверждается информация о том, что регуляторы США проведут проверку на торговлю инсайдерской информацией, о чем ранее сообщала Financial Times.

В своем интервью Wall Street Journal 6 августа президент S&P Дивен Шарма утверждал, что он «даже не знал» о намерениях аналитиков компании понизить рейтинг США. «Возможно кто-то слил информацию... но сложно говорить об этом», – говорил тогда Шарма.

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