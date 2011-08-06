Депутат Европарламента: в ЕС не нужна такая Украина

Депутат Европарламента Михаэль ГАЛЕР (группа народных партий, Германия) назвал арест бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО «очередной эскалацией политической мести» Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом М.ГАЛЕР заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Я считаю, что это очередная эскалация политической мести со стороны Виктора ЯНУКОВИЧА. Но даже в рамках его логики мышления такая мера совершенно непропорциональна», - заявил евродепутат.

«Поэтому я требую немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО», - добавил он.

М.ГАЛЕР также отметил, что европейская ориентация страны проявляется в реализации на практике европейских стандартов верховенства права, а не в произнесении красивых слов.

По словам М.ГАЛЕРА, использование государственных институтов для обслуживания целей своих политических сторонников и олигархов не является началом пути к европейской перспективе.

М.ГАЛЕР подчеркнул, что для подписания нового соглашения, которое сейчас обсуждают Украина и ЕС, необходимо, чтобы украинские власти изменили свою политику.

«ЕС не пойдут на тесные отношений со страной, в которой силовые структуры ведут себя, как в 90-е годы…», - подчеркнул евродепутат.