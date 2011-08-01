В Турции попал в ДТП украинец

По сообщению Посольства Украины в Турецкой Республике, утром 1 августа на шоссе вблизи города Кириккале произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, которым управлял гражданин Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА.

В результате ДТП гражданин Украины с незначительными телесными повреждениями был госпитализирован в местную больницу.

Посольство Украины в Турции поддерживает контакты с администрацией больницы, Управлением полиции провинции Кириккале и руководителем украинской компании-перевозчика.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Турции и Департамента консульской службы МИД Украины.