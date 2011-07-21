Правозащитники: в Белоруссии казнены двое приговоренных

По сообщению интернет-сайтаБелорусского Хельсинкского комитета, в Белоруссии приведены в исполнение два смертных приговора.

По данным правозащитников, речь идет о 28-летнем Андрее Бурдыко и 29-летнем Олеге Гришковце, которых Гродненский областной суд приговорил к высшей мере наказания, признав их виновными в целом ряде преступлений - тройном убийстве, сопряженном с разбойным нападением, похищении малолетнего, а также разбое с причинением тяжких телесных повреждений.

В начале 2011 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отклонил просьбу о помиловании, поданную осужденными после вынесения приговора.

Правозащитники подчеркивают, что не располагают официальным подтверждением информации о казни.

Белоруссия остается единственным европейским государством, в котором выносят смертные приговоры, замечает Би-би-си.