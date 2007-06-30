Совет ЕС внёс изменения в перечень террористических организаций

Совет ЕС внес изменения в перечень террористических организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета ЕС, из перечня, в частности, исключены три организации: Nuclei Territoriali Antimperialisti (Антиимпериалистические территориальные объединения), Nuclei di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Объединение за революционную пролетарскую инициативу) и Nuclei di Iniziativa Proletaria (Объединение за пролетарскую инициативу) (все три – Италия).

В то же время в перечень включена организация Epanastatikos Agonas (Революционная борьба) из Греции.

Справка УНИАН. Впервые ЕС принял ограничительные меры против лиц и организаций, занятых террористической деятельностью в декабре 2001 года после того, как 11 сентября в результате террористических актов были разрушены два небоскрёба в Нью-Йорке. С тех пор перечень террористических организаций пересматривается на регулярной основе.