Немцов напомнил, что ЕС сейчас «захлебывается от новых членов»

По мнению одного из руководителей российской партии «Союз правых сил» Бориса НЕМЦОВА, чем быстрее Украина вступит в Европейский Союз, тем лучше для Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в ходе работы 4-го саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES),

«Лично мое (мнение): чем быстрее Украина вступит в ЕС, и в прямом, и в переносном смысле, тем лучше для России», - подчеркнул он.

По словам Б.НЕМЦОВА, вступление Украины в ЕС будет означать, что и у России есть такая возможность. «Успех Украины - это надежда России, и наоборот: провал Украины - это неудача для России», - убежден политик.

По словам одного из руководителей «Союза правых сил», если Украинское государство вступит в Евросоюз, то уровень жизни граждан, естественно, возрастет. При этом он отметил, что в Европе есть и ряд недостатков. В частности, он причислили к ним бюрократию и то, что ЕС сейчас «захлебывается от новых членов».

Отвечая на вопрос журналистов, каково мнение официальной Москвы по поводу перспектив вступления Украины в ЕС, Б.НЕМЦОВ переспросил, кого журналисты имеют в виду под «официальной Москвой». «Вы ПУТИНА имеете в виду?», - переспросил он. На ответ журналистов, что именно Президента России, Б.НЕМЦОВ заявил, что официальная Москва незаинтересована во вступлении Украины в ЕС. «Официально Москве очень не хочется этого», - сказал он.

Вместе с тем, Б.НЕМЦОВ отметил, что все нормальные граждане России заинтересованы в успехах Украины, поэтому, по его мнению, поддерживают желание Украины вступить в Евросоюз.

Б.НЕМЦОВ также подчеркнул, что, несмотря на то, что официальная Москва против вступления Украины в ЕС, Украине не стоит портить отношения со своими российскими соседями.