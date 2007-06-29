Немцов напомнил, что ЕС сейчас «захлебывается от новых членов»
Политик не понял, что такое "официальная Москва"
По мнению одного из руководителей российской партии «Союз правых сил» Бориса НЕМЦОВА, чем быстрее Украина вступит в Европейский Союз, тем лучше для Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в ходе работы 4-го саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES),
«Лично мое (мнение): чем быстрее Украина вступит в ЕС, и в прямом, и в переносном смысле, тем лучше для России», - подчеркнул он.
По словам Б.НЕМЦОВА, вступление Украины в ЕС будет означать, что и у России есть такая возможность. «Успех Украины - это надежда России, и наоборот: провал Украины - это неудача для России», - убежден политик.
По словам одного из руководителей «Союза правых сил», если Украинское государство вступит в Евросоюз, то уровень жизни граждан, естественно, возрастет. При этом он отметил, что в Европе есть и ряд недостатков. В частности, он причислили к ним бюрократию и то, что ЕС сейчас «захлебывается от новых членов».
Отвечая на вопрос журналистов, каково мнение официальной Москвы по поводу перспектив вступления Украины в ЕС, Б.НЕМЦОВ переспросил, кого журналисты имеют в виду под «официальной Москвой». «Вы ПУТИНА имеете в виду?», - переспросил он. На ответ журналистов, что именно Президента России, Б.НЕМЦОВ заявил, что официальная Москва незаинтересована во вступлении Украины в ЕС. «Официально Москве очень не хочется этого», - сказал он.
Вместе с тем, Б.НЕМЦОВ отметил, что все нормальные граждане России заинтересованы в успехах Украины, поэтому, по его мнению, поддерживают желание Украины вступить в Евросоюз.
Б.НЕМЦОВ также подчеркнул, что, несмотря на то, что официальная Москва против вступления Украины в ЕС, Украине не стоит портить отношения со своими российскими соседями.