Осенью начнет работу Стратегический совет Украина-Турция.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на заседании двусторонней Группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел Украины и Турции Константина ГРИЩЕНКО и Ахмеда ДАВУТОГЛУ. Заседание состоялось сегодня в рамках официального визита К.ГРИЩЕНКО в Турецкую Республику.

Основной задачей встречи К.ГРИЩЕНКО и А.ДАВУТОГЛУ была подготовка первого заседания Стратегического совета высокого уровня, запланированного на ноябрь-декабрь этого года во главе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ.

По результатам переговоров сформирована повестка дня Стратегического совета, согласован уровень представительства сторон, договорено о подготовке двусторонних документов, которые должны быть подписаны в ходе этого мероприятия. В частности, стороны договорились подписать План действий украинско-турецкого сотрудничества на 2012-2013 гг.

«С украинской стороны мы придаем большое значение стратегическому партнерству Украины и Турции. Главным этапом должно быть проведение первого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством Президента Украины и премьер-министра Турецкой Республики», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Стороны детально обсудили первоочередные задачи, реализация которых будет способствовать наполнению стратегического партнерства между Украиной и Турцией конкретным прагматичным содержанием, в частности, путем реализации масштабных совместных проектов в энергетической, транспортной отраслях, научно-технической, аэрокосмической сферах и оборонно-промышленном комплексе. Особое внимание было уделено вопросам проведения восьмого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сооружении LNG-терминала в Одессе, развитию транспортных коридоров по маршруту «Север-Юг».

К.ГРИЩЕНКО и А.ДАВУТОГЛУ положительно отметили переговорный процесс относительно внедрения безвизового режима краткосрочных поездок граждан Украины и Турции и подтвердили готовность начать в ближайшее время переговоры относительно соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Также стороны договорились об укреплении взаимодействия между Киевом и Анкарой в рамках международных организаций, в частности в рамках нынешнего председательствования Украины в Комитете Министров Совета Европы и будущего - в ОБСЕ. Обсужден широкий спектр вопросов обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.