Состав нового кабинета министров Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании Гордон Браун завершил формирование своего кабинета министров, который вчера уже собрался на свое первое заседание в резиденции на Даунинг-стрит, 10, сообщила канцелярия британского премьера.

Кабмин серьезно обновлен. Посты сохранили только два человека - министр обороны Дес Браун (он также назначен министром по делам Шотландии) и министр по делам Уэльса Питер Хейн (который также будет министром труда и пенсий). Совмещение должностей связано с тем, что круг обязанностей министров по делам регионов Соединенного Королевства существенно сократился в последние годы, когда Шотландии и Уэльсу были предоставлены широкие автономные полномочия. Тем не менее пост министра по делам Северной Ирландии, где недавно восстановлена деятельность органов самоуправления, было решено закрепить за отдельным человеком, и им стал Шон Вудворд.

Главными сюрпризами стали назначения на ключевые посты кабинета - глав МВД и МИД Великобритании. Министерство внутренних дел впервые в истории возглавила женщина - 45-летняя Джеки Смит, а главой Форин-офиса назначен 41-летний Дэвид Милибанд, один из самых молодых политиков на этой должности.

Во главе Казначейства (министерства финансов) встал, как и предсказывали британские обозреватели, Алистер Дарлинг. Его правой рукой - главным секретарем Казначейства - будет молодой политик Энди Бернем. Министром бизнеса и предпринимательства стал Джон Хаттон.

Гордон Браун неоднократно заявлял, что главным приоритетом его работы во главе правительства будет образование. Именно поэтому решено разделить на две части бывшее министерство образования и ремесел. Высшим образованием, инновациями и ремеслами поручено руководить Джону Дэнему, а делами школ и семьи будет заведовать один из ближайших соратников Брауна Эд Боллс. Жена Боллса - Иветт Купер - назначена министром жилищного строительства. Этот пост не входит в структуру кабинета, но Браун решил поднять уровень данного поста, и Купер будет время от времени посещать заседания кабинета, так как строительство доступного жилья - один из приоритетов нового премьера.

Новым министром здравоохранения стал Алан Джонсон, пост министра по делам общин и местного самоуправления заняла Хейзел Блирс, а министром окружающей среды назначен Хилари Бенн. Три этих политика претендовали на то, чтобы занять пост заместителя лидера правящей Лейбористской партии, но проиграли Гарриет Харман.

Харман была назначена административным председателем партии и лидером фракции лейбористов в Палате общин, а также министром по делам женщин. Однако она не будет занимать поста вице-премьера, как ее предшественник Джон Прескотт. Гордон Браун решил вообще упразднить должность вице-премьера в своем правительстве.

Средний возраст министров кабинета - 49 лет, самый старший 60-летний министр юстиции Джек Стро, самый молодой - 37-летний министр культуры, спорта и СМИ Джеймс Пернелл.

Говоря о представительстве по половому, национальному и религиозному признаку, можно отметить, что в состав кабинета вошли пять женщин, четыре шотландца, среди министров есть протестанты, католики и иудеи.

Не вошли в состав кабинета, но будут посещать его заседания министр по делам Олимпийских Игр Тесса Джоуэлл, министр по делам Африки, Азии и ООН лорд Маллок Браун и генеральный прокурор баронесса Скотланд, которая стала первой чернокожей женщиной на этом посту.

Наблюдатели отмечают, что в составе кабинета министров появились практически все представители молодого поколения лейбористов, которые в последние годы активно вели себя на британской политической сцене - это Дэвид Милибанд и его брат Эд Милибанд (назначенный главой администрации правительства - Кабинет-офиса), Джеймс Пернелл, Эд Боллс и Дуглас Александер (министр по международному развитию).

Заместители министров и младшие министры правительства будут назначены сегодня. Не исключено, что в их число могут быть включены не только политики-лейбористы, поскольку Браун пообещал создать "правительство всех талантов", которое "будет выходить за узкие партийные рамки".