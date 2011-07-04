Возле метро в Москве задушили и сожгли 22-летнюю украинку

Возле станции метро "Текстильщики" в Москве убили 22-летнюю приезжую из Украины Юлию Кабанову. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки пытались сжечь.

ТСНсо ссылкой на Life News сообщает, что труп украинки нашли случайные прохожие на улице Люблинской. "Мы сначала думали, что это мусор подожгли, а когда увидели, что горит человек, сбили пламя", - рассказали очевидцы происшествия.

На теле девушки эксперты обнаружили следы насильственной смерти - синяк от петли и открытую черепно-мозговую травму.

"Вероятно, ее сначала задушили, затем пробили голову молотком или подобным орудием, а затем подожгли", - уточнили в правоохранительных органах.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.