Погиб сын председателя ВТБ

Стали известны подробности гибели сына главы ВТБ Андрея Костина.

Как сообщает Эхо Москвы, 32-летнего банкира, который разбился во время катания на квадроцикле, врачи пытались реанимировать 40 минут. Авария произошла в минувшую субботу в Ярославской области на территории пансионата ФСБ. Не справившись с управлением на лесной дороге, Костин ударился головой о дерево. Как отмечает LifeNEWS, возможно у него был бы шанс выжить, если бы банкир надел защитный шлем. По данным газеты "Известия", прощание с Андреем Костиным пройдёт сегодня в Новодевичьем монастыре в Москве, а затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище.