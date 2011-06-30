Греция будет экономить по крайней мере до 2015 года

Парламент Греции принял сегодня закон о реализации среднесрочной финансовой программы, предусматривающей меры по сокращению государственных расходов и увеличению доходов на общую сумму 28,4 млрд. евро до 2015 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сама программа была одобрена в среду, а сегодня рассматривалось ее окончательное утверждение.

В документе детально прописаны налоговые меры и сокращение расходов, а также закреплены шаги по первоочередной приватизации государственной собственности.

В частности, устанавливается порядок учреждения агентства по приватизации, меры по ограничению приема в госсектор, вносятся коррективы в регулирование защиты труда.

Принятие данного закона вслед за самой программой было обязательным условием перевода в июле в Афины международными кредиторами пятого транша в 12 млрд. евро из 110-миллиардной кредитной программы, который позволит стране удовлетворить свои финансовые потребности до осени.

Одобрение этих документов также станет шагом на пути к принятию Евросоюзом и МВФ нового долгосрочного пакета финансовой поддержки Греции на десятки миллиардов евро.

Греческий министр финансов Эвангелос ВЕНИЗЕЛОС заявил, что "на экстренном заседании Еврогруппы в воскресенье, где, как ожидается, будет одобрено выделение Афинам пятого транша кредита, Греция будет выступать с более сильных позиций после полученного правительством вотума доверия в парламенте, принятия среднесрочной программы и закона об ее реализации".

Министр предупредил, что, несмотря на заявления партнеров Греции по поводу того, что голосование по двум документам снимает все препятствия на пути дальнейшего предоставления займов, "ситуация продолжает оставаться трудной, потому что нужно получить четкие сигналы об участии кредиторов в урегулировании долговой проблемы". Кроме того, необходимо преодолеть препятствия, которые выдвигают такие страны, как Финляндия, требующие предоставления гарантий для своего участия, отметил Э.ВЕНИЗЕЛОС.

Как сообщал УНИАН, 29 июня главы Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ заявили, что приветствуют решение парламента Греции о новой экономической программе.

В то же время, во многих городах Греции уже около двух недель проходят массовые гражданские протесты против принятия этой программы.