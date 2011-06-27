Повстанцы предлагают судить Каддафи в Ливии

Международный уголовный суд в Гааге выдал сегодня ордер на арест Муамара Каддафи, его сына Сейф аль-Ислама и главы ливийской разведки Абдуллы ас-Сенусси. Их обвиняют в преступлениях против человечности в ходе подавления выступлений против режима.

Лидеры повстанцев приветствовали решение суда в Гааге. В специальном заявлении представитель Национального переходного совета, сформированного ливийскими повстанцами, призвал мировое сообщество арестовать Каддафи и судить его в Ливии.

По сведениям правозащитников, в ходе начавшегося в феврале вооруженного противостояния в Ливии погибли тысячи людей. Сегодня исполнилось сто дней с начала военной операции сил западной коалиции в Ливии, напоминает Радио Свобода.