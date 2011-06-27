Президент Монголии посвятил день военной Академии во Львове

Сегодня во Львове Президент Монголии Цахиагийн ЭЛБЕГДОРЖ принял участие в торжественном заседании Ученого совета Академии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного, где ему было присвоено звание "Почетный доктор Академии сухопутных войск".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации (Президент Монголии в 1983-1988 гг. учился во Львове в Военно-политической академии - ныне Академия сухопутных войск - по специальности журналистика).

Начальник Академии сухопутных войск Павел ТКАЧУК также вручил Президенту Монголии диплом, мантию и памятную медаль.

«Уверен, что присвоение почетного звания Президенту Монголии станет нашим вкладом в развитие украинско-монгольских отношений», - отметил в приветственном слове П.ТКАЧУК.

В свою очередь Ц.ЭЛБЕГДОРЖ выразил искреннюю благодарность руководству Академии за теплый прием и за это почетное звание.

«Приятно, что это звание я получаю в моем родном учебном заведении. Не в последнюю очередь благодаря знаниям, которые я получил от преподавателей этого вуза, мы смогли изменить нашу страну. Сейчас Монголия встала на демократический путь развития», - отметил Президент.

Также Ц.ЭЛБЕГДОРЖ ознакомился с экспозицией музея Академии, а также осмотрел воздушно-десантный комплекс, стрелковый учебно-тренировочный комплекс, учебно-тренировочный комплекс вождения, кафедру тактики, центр имитационного моделирования.

Кроме того, Ц.ЭЛБЕГДОРЖ принял участие в возложении цветов к Памятному знаку павшим выпускникам в годы Великой Отечественной войны и посадил дерево на Аллее почетных гостей и работников Академии.