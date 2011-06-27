Россия приостановит поставки электроэнергии в Белоруссию

В случае если Беларусь до конца понедельника не расплатится за электроэнергию, российская энергетическая компания "Интер РАО ЕЭС" полностью остановит ее поставки. Об этом со ссылкой на главу компании Бориса Ковальчука сообщает Радио Свобода.

В четверг белорусский премьер-министр Михаил Мясникович заверил, что долг будет погашен до 28 июня.

9 июня "Интер РАО" в два раза сократила поставки электроэнергии в Белоруссию, поскольку белорусский холдинг "Белэнерго" не платил за них с марта, а общая задолженность достигла полутора миллиарда рублей.

Тогда сторонам удалось договориться о том, что долг будет выплачен несколькими траншами, и поставки электроэнергии возобновились в прежнем объеме.