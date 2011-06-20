Украина и Польша одновременно сделают заявление к Дню примирения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за синхронное принятие парламентами Украины и Польши Общего заявления по установлению Дня памяти и примирения украинцев и поляков.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Генриком ЛИТВИНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Стороны обсудили вопросы подготовки проекта заявления, над текстом которого в настоящее время работают профильные комитеты Верховной Рады Украины и Сейма Республики Польша по иностранным делам и европейской интеграции. Проект заявления В.ЛИТВИН охарактеризовал, как «хороший, мобилизирующий и обязующий», напомнив, что это вопрос был недавно обсужден во время разговора с Маршалком Сейма Республики Польша Гжегожем СХЕТИНЕЙ.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что украинская сторона заинтересована в проведении двустороннего диалога на тему чувствительных страниц в истории наших государств, выразив мнение о необходимости избегать односторонних тенденциозных документов и политизации вопросов исторического прошлого.

Руководитель парламента высоко оценил существующий уровень двусторонних взаимоотношений, в том числе, их межпарламентской составляющей, в которых, по его словам, «нет проблемных вопросов».

В.ЛИТВИН также поблагодарил Польшу за поддержку курса Украины на европейскую интеграцию, отметив активную позицию Польской Республики в европейских структурах.

В свою очередь, посол выразил надежду, что за период польского председательства в Евросоюзе будут завершены переговоры Украины с ЕС и подписано Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли.