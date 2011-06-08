Суд США в 3 раза увеличил сумму ущерба от закупки вакцин Минздравом времен Тимошенко

Суд в США увеличил втрое иск в пользу "Укрвакцины". Об этом сообщили адвокаты "Укрвакцины".

По словам адвоката, окружной суд США по округу штата Орегон во вторник 7 июня принял решения увеличить втрое сумму иска "Укрвакцины" до 59 785 291,50 долларов США против Олден Груп.

Ранее "Укрвакцина" подала иск в США в соответствии со Статусом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций, который предусматривает возмещение ущерба в тройном размере.

"Соответственно, суд умножил сумму нашего иска в 19 928 430,50 долларов на три", — сообщил адвокат.

Напомним, что 24 мая Окружной суд США по округу Орегон удовлетворил исковые требования "Укрвакцины" в размере более 19 миллионов долларов, как денежный эквивалент ущерба от закупки вакцины от гриппа.

"Укрвакцина" в сентябре прошлого года подала иск в американский суд, заявив о мошеннической схеме по поставкам импортных лекарств. Этот иск стал результатом масштабной аудиторской проверки, которую инициировал Кабинет Министров Украины.

По итогам проверки появились факты нецелевого использования государственных средств отдельными ведомствами правительства Юлии Тимошенко.